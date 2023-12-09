بوكيتينو يحذر ثنائي تشيلسي

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة إيفرتون إنه يتعين على لاعبي فريقه اللندني العمل على تحييد خطورة الكرات العالية للخصوم وتجنب استقبال أهداف من التمريرات العرضية للمنافسين.

وسيلتقي تشيلسي العاشر في الترتيب مع إيفرتون الذي يحتل المركز 17 بين فرق البطولة العشرين، يوم الأحد.

ويقود هجوم النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفرت لوين الذي يتميز بقوته البدنية ومهاراته في ألعاب الهواء.

وخلال الأسابيع الأخيرة بدا فريق بوكيتينو ضعيفا أمام التمريرات العرضية واهتزت شباكه من ضربات رأسية في أخر أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو للصحفيين، الجمعة: خلال الأسبوع الأخير كنا نعمل على معالجة مثل هذه المواقف، أعتقد أنه من المهم معرفة أمرين. أننا لم نضغط على من يرسل التمريرات العرضية. وبعد ذلك وفي ظل نوعية الدوري الإنجليزي الممتاز المتوفرة لنا جميعا يكون من الصعب التصدي للكرة بعد وصولها. نحن بحاجة إلى التحسن. رغم أنني ربما لا أظهر الكثير من التأثر لكني غاضب فعلا. علينا العمل كثيرا. علينا العمل أفضل كثيرا في مثل هذه المواقف.

وقال بوكيتينو إنه يتعين على ثنائي الدفاع المكون من إنزو فرنانديز وموزيس كايسيدو اللذين كلفا النادي أكثر قليلا من 220 مليون جنيه إسترليني (276 مليون دولار) العمل على تحسين شراكتهما.

وقال بوكيتينو: هما شابان والتوقعات منهما هائلة منذ وصولهما. والتوقعات ليست فقط على المستوى الفردي في فريق مثل تشيلسي بل على المستوى الجماعي أيضا. الأمر ليس سهلا لأنه يتعين أن تكون في المكان الأفضل للعمل بسرعة لأنه يتعين عليك أن تكون جزءا من الحل وليس مجرد إضافة للموقف. هذه عملية وستصبح عملية. وستأتي اللحظة التي سيعرفان فيها بصورة أفضل وسيخلقان هذه العلاقة التي ستساعد الفريق على الفوز بالمباريات.