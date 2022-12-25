بولندا تستقبل 8 ملايين و671 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ فبراير الماضي

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و671 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة – حسبما ذكر راديو “بولندا” في نشرته الناطقة بالإنجليزية – أن نحو 32 ألفا و600 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر نحو 39 ألفا و900 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين نحو 6.9 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.