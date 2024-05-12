بونو سعيد بالتتويج الأول مع الهلال ويعد الجماهير بموسم بدون خسارة

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أشاد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، بالأجواء التي عاشها في النادي منذ انضمامه إليه الصيف الماضي، وذلك في أولى تصريحاته عقب فوز الهلال بلقب دوري روشن السعودي لكرة الدقم.

وضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وقال بونو في تصريحات عقب نهاية مباراة الحزم: “في نادي الهلال تشعر أنك في عائلة أكثر منه فريق كرة قدم، الروح جميلة بين اللاعبين وتنافسية تدفع الجميع لبذل أقصى ما لديه”.

وأضاف أنه بعد تحقيق لقب الدوري فإن الهدف القادم للفريق في البطولة حاليًا هو إنهاء الموسم دون خسارة.

وعن تطلعات لاعبي الهلال في المستقبل القريب قال بونو إن الفريق هدفه إنهاء الدوري دون خسارة ثم إنهاء الموسم بالتتويج بكأس الملك.

من جانبه، قال محمد كنو، لاعب وسط الفريق، إن طموح الهلال في الوقت الحالي هو إنهاء الموسم بدون خسارة.

وأضاف كنو في تصريحات عقب المباراة : “لم نحقق شيئًا بعد، هدفنا إنهاء الدوري بدون هزيمة”.

وعن أسباب الظهور الرائع للهلال في هذا الموسم التاريخي قال كنو: “العمل كمنظومة ولاعبين عالميين كل هذا ساهم في ظهور الفريق بهذا المستوى الذي أشاد به الجميع طوال الموسم”.