“بيئة الباحة” تستعد لاستقبال شهر رمضان بتكثيف الجولات الرقابية

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كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، ممثلاً في إدارة الأسواق والمسالخ، أعماله الرقابية على المسالخ الرئيسية ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم خدمات للمستفيدين بطرق صحية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن الفرع والمكاتب والوحدات التابعة لها، مستعدة لاستقبال موسم رمضان من خلال تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ والحرص الشديد بفحص الذبائح قبل وبعد الذبح، مؤكداً جاهزية أسواق النفع العام التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة المنتجات الزراعية، حيث يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الإشراف والرقابة والعمل على تنسيق الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة الى تسخير كافة الطاقات والإمكانيات لذلك.