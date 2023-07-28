بيئة الباحة تطلق فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثالثة

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أمس, فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية, التي تقام بنسختها الثالثة بمنطقة الباحة, وبمشاركة 40 ركناً و 15 ورشة عمل, وذلك بجوار منتزه غابة رغدان.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن القافلة الزراعية الإرشادية تحظى باهتمام كبير من المسؤولين والأكاديميين والمزارعين، وحققت على مدار ثلاثة مواسم نجاحاً ملموساً في لقاء جميع الأطراف من جهات متخصصة وفنية وشعبية وأكاديمية ساهمت في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن القافلة تتضمن معرضاً متنقلاً ومنصة لعرض تطبيقات الوزارة, وركناً توعوياً لبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء, وعرض الآفات التي تصيب النباتات, ونماذج وعينات للأمراض والآفات التي تصيب النخيل وبعض أشجار الفاكهة والخضار، بالإضافة لبعض المنتجات المستخلصة والمصنعة من التمور والفاكهة.