بيئة الجوف تنفذ 2148 زيارة رقابية على أسواق الخضار واللحوم وترصد 17 مخالفة خلال شهر

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف جولاته الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ.

ونفذت كوادر الرقابة بالفرع خلال شهر مايو الماضي 542 جولة على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم بالمنطقة، شهدت 2148 زيارة تفتيشية للمحال والمنشآت، جرى خلالها رصد 17 مخالفة لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ومصادرة 67 كجم من الأغذية، وتحرير 83 إنذارًا، فيما بلغت قيمة المخالفات 12900 ريال، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد الفرع تكثيف الجولات الميدانية خلال موسم عيد الأضحى المبارك لمتابعة أسواق النفع العام والمسالخ لضمان توفر منتجات غذائية صحية وآمنة وفق معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.