“بيئة الجوف” تُطلق حملة الرقابة الموسمية على أسواق النفع العام بالقريات

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أطلق ‏فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً في قسم الأسواق والمسالخ بمكتب محافظة القريات، الحملة الرقابية الموسمية لشهر رمضان المبارك على أسواق النفع العام والمسالخ بمشاركة بلدية وشرطة المحافظة.

وشملت الحملة زيارة محال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والمسالخ وسوق الأغنام والأعلاف، وأسفرت عن رصد عددٍ من الملاحظات جرى على إثرها مصادرة وإتلاف كمية من الخضروات غير الصالحة للاستهلاك، وتوجيه الإرشادات اللازمة لأصحاب المحال، وتحرير محاضر الإنذارات.

وتستهدف الحملة الرقابية تعزيز الصحة العامة، والتأكد من سلامات المنتجات ومدى توفرها؛ لتغطية الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وستستمر الحملة طوال شهر رمضان على فترات صباحية ومسائية.