بيئة الحدود الشمالية تصادر طنين من الخضار والفواكه مجهولة المصدر

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، أول أمس، حملة رقابية وتفتيشية استهدفت أسواق الخضار والفواكه بمدينة عرعر.

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أن جهود الرقابة الميدانية في إدارة الأسواق والمسالخ في التعقيب على الخضار والفواكه مجهولة المصدر أسفرت عن مصادرة أكثر من 2.8 طناً, لافتاً استمراره في تنفيذ الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الزراعية وذلك حرصا على سلامة الغذاء المعروض وحماية للمستهلك، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.