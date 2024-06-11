“بيئة الرياض” تبدأ بتنفيذ خطتها التشغيلية لإدارة المسالخ والأسواق بمناسبة عيد الأضحى

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بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته التشغيلية لإدارة المسالخ والأسواق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى 1445هـ، من خلال تجهيز المسالخ وأسواق النفع العام بالمنطقة والقيام بعدة زيارات تفقدية للتأكد من اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية.

وبيّن المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض على بن محمد المنصور، أنه تم تكليف أكثر من 350 موظفاً للعمل بإجازة عيد الأضحى من المختصين والأطباء البيطريين؛ بهدف الإشراف على الأسواق والذبح، إلى جانب 2000 من العاملين بالمسالخ للتأكد من الاشتراطات الصحية للأضاحى، مشيراً إلى أن عدد المواقع التي تشملها الخطة التشغيلية خلال موسم عيد الأضحى بلغ 179 موقعًا في منطقة الرياض، هي: 61 مسلخًا ثابتًا، و 47 سوقًا لبيع المواشي والأعلاف، مشيرًا إلى وجود 7 مسالخ بمدينة الرياض، و 3 أسواق للمواشي والأعلاف، إضافة إلى 5 مسالخ متنقلة للذبح المؤقت، و7 نقاط بيع مؤقتة للماشية.

وأوضح أنه يمكن الحجز الإلكتروني المسبق للذبح في المسالخ، إضافة إلى إمكانية حجز مواقع البيع المؤقت للمواطنين عبر الدخول لبوابة “نما” بموقع الوزارة، وإتاحة عددٍ من المنافذ لاستلام ثلث الأضحية من المواطنين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتعظيم الاستفادة من الشعيرة.

وأشار إلى أن خطة الفرع قد تضمنت فحص المواشي عند الدخول ومتابعة الحظائر، واستبعاد الأنعام التي تظهر عليها أعراض المرض، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من اللحوم بالأساليب البيئية السليمة، ووجود الفرق الإرشادية، ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين،منوهاً بأهمية الذبح داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي.