“بيئة” الشرقية توقع اتفاقيات مع مزارعين لإنتاج تقاوي عالية الجودة

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وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اتفاقيات مع عدد من مزارعي المنطقة؛ لتعزيز وتنمية قدراتهم على إنتاج تقاوي عالية الجودة، من الأصناف المحلية ذات الميزات النسبية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز قُدرات المزارعين وذلك لانتخاب أجود الأصناف، وإنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي المناسبة للمنطقة الشرقية مثل التين، والحمضيات، والسدر، والبابايا، والقمح، والشعير وغيرها، بما يعود على المزارعين بفوائد اقتصادية وإمداد السوق المحلي بمنتج ذي جودة عالية وآمن.

من جانبه أفاد مدير مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر المري، أن الاتفاقيات تأتي ضمن الاهتمام وتقديم الدعم الفني للمزارعين عن طريق تحسين بذور الأصناف المحلية للمحاصيل الحقلية ورفع الكفاءة الفنية لمزارعي الأصناف المحلية للوصول إلى الاستغلال الأمثل لأراضيهم، حيث يتم تدريب ومساعدة المزارعين على إنتاج بذورهم المحلية المحسنة لاستخدامها في زراعتهم، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.