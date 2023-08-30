بيئة الطائف تصادر 594 عبوة دواء بيطرية منتهية الصلاحية

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أسفرت الجولات الرقابية لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف على المنشآت البيطرية عن مصادرة 594 عبوة دواء منتهية الصلاحية شمال المحافظة.

وأوضح المكتب أن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفذها مكتب الوزارة، بالتعاون مع وحدة وقاء؛ بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ، استهدفت عدداً من المنشآت البيطرية شمال الطائف .

وأكد مكتب البيئة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مكثف على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من التراخيص اللازمة والعاملين بها في مزاولة العمل حسب الأنظمة والتعليمات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة 939 أو تسجيل بلاغ من خلال تطبيق ” نما “