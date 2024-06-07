بيئة الطائف تنظم ورشة ” إكثار التوت الأسود “

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نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ، وغرفة الطائف متمثلة في اللجنة الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية أمس ، ورشة عمل بعنوان ” العمليات الزراعية السليمة لزراعة وإكثار التوت الأسود ” ، وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .

وأوضح المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن الورشة تهدف لتعزيز قدرات منتجي التوت من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد، ما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج ، مشيراً إلى أن الورشة تناولت الممارسات السليمة والرعاية المثلى لنباتات الفاكهة وأشجار التوت الأسود وعمليات التسميد وآليات استخدامها وفق حاجة النبات ، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض ، كما ركزت الورشة على إرشاد المزارعين عن طرق تقليم نباتات التوت وإيضاح أبرز الإصابات الحشرية والمرضية التي قد تصيبها.