بيئة القصيم تقيم ندوة عن أبرز الممارسات للحفاظ على التنوع الأحيائي بالمملكة

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أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم ، ندوة عن أبرز الممارسات للحفاظ على التنوع الأحيائي، بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، وذلك بالتزامن مع أسبوع البيئة المقام تحت شعار “بيئتك تعرفك” .

وتطرق مدير قسم التنوع الأحيائي بفرع الوزارة راشد المبيريك لأبرز التحديات التي واجهت التنوع الأحيائي محلياً ، والمشتملة على المساحة الشاسعة للمملكة ، وقلة هطول الأمطار ، وارتفاع درجة الحرارة، وبروز ظاهرة التصحر، والصيد الجائر، وتدهور بيئات وموائل الأنظمة البيئية للتنوع الأحيائي.