“بيئة القصيم” تناقش تطوير أسواق النفع العام بمحافظة البدائع

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التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، اليوم، رئيس لجنة أهالي البدائع يوسف العريني، وعددًا من أعضاء اللجنة والمسوقين بالمحافظة.

وناقش اللقاء عددًا من المواضيع الهامة المرتبطة بتطوير أسواق النفع العام، وخطط التشغيل لسوق التمور والخضار والفواكه، ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه من مهرجانات زراعية بالمحافظة، خاصة ما تحظى به المحافظة من إنتاج زراعي متنوع.

وثمَّن الصوينع جهود رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة البدائع، مع فرع الوزارة لإنجاح كافة الخدمات المقدمة والمهرجانات التي يتم تنفيذها .