بيئة القصيم تنفذ ورشة عمل عن “استخدام الاستزراع السمكي لتحسين ورفع إنتاج النخيل والتمور”

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، اليوم، بمشروع سيافا للاستزراع السمكي بمدينة بريدة، ورشة عمل بعنوان “استخدام الاستزراع السمكي لتحسين ورفع جودة إنتاج النخيل والتمور”، بمشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة “عن بعد”، وحضور مستشار وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم لشؤون الفروع المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه زراعة النخيل من الحشرات والآفات وتغير المناخ وجودة وندرة المياه، والتصحر، وملوحة التربة والتعرية، بالإضافة إلى النتائج من ربط الاستزراع السمكي لتحسين ورفع إنتاج النخيل والتمور والتي تساهم في رفع التغيرات في درجة الحموضة والملوحة، وتحسين تركيزات العناصر الغذائية في التربة، وارتفاع التغيير في تركيز العناصر الغذائية بعسبان النخيل، وارتفاع التغيير في تركيزات المغذيات في ثمار النخيل من التمور، وتحسن جودة التمور والفواكه.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي اشتملت على القيام بدراسة طويلة المدى لقياس الأثر لاستخدام مياه الصرف على النخيل، وفرصة الاقتصاد الدائري لمزارع النخيل والاسماك، وبناء مؤشر جودة مياه صرف الاستزراع السمكي awql.