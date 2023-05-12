بيئة القصيم ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” يبحثان التحسين الوراثي للسلالات المحلّية للماشية

المناطق_القصيم

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، اليوم، بمقر الفرع وفداً من خبراءُ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”.

وتأتي الزيارة التي تستمرّ لمدة ثلاثة أيام ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، والتي يتم استقبال طلبات المستفيدين منها عبر بوابة ريف الإلكترونية.

بالإضافة إلى إجراء تقييم نظام الإنتاج الحيواني الحالي، مع التركيز على التحسين الوراثي للسلالات المحلّية للماشية بين مربّي السلالات المحلية في المملكة.

يذكر أن مكون تطوير قطاع صغار مربي الماشية يأتي ضمن برنامج التربية الريفية الزراعية المستدامة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يسعى إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الربح لمربي الأغنام، ومواصلة التثقيف والتواصل لتبادل ونشر المعلومات، وتحسين ممارسات إدارة القطيع، وتحسين ممارسات التغذية، وتحسين الممارسات الصحية، والتحسين الوراثي.