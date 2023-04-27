“بيئة المدينة المنورة” تنفذ 973 جولة رقابية على الأسوق والمسالخ خلال إجازة العيد

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نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، 973 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 144 مخالفة، وضبط وإتلاف 256 كيلو جراماً من اللحوم، إضافة إلى 340 كيلو جراماً من الأسماك والروبيان، وكذلك 582 كيلو جراماً من المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، وجرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى متابعة التراخيص والسجلات الزراعية؛ لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

وأكد الفرع على استمرار جهوده الرقابية والتوعوية للحدّ من الهدر الغذائي من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك، إضافة إلى التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لإيصال المنتجات السليمة المصادرة لمستفيدي الجمعية، حيث جرى تسليم 1129 كيلو جراماً من الخضار والفواكه الصالحة للاستهلاك للجمعية.