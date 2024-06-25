بيئة تبوك تطلق مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني غداً.. بمشاركة 30 مزارعًا ونحَّالًا

المناطق- تبوك

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك غداً الأربعاء ، مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وأكثر من 30 مزارعاً ونحَّالًا ، وذلك بمقر مجمع تبوك بارك ، ويستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن المهرجان سيتضمن عرض المشاركين لعدد من منتجات التمور وزيت الزيتون والعسل، عبر العديد من الأجنحة والمعارض، والأركان الإرشادية والتوعوية المصاحبة لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع.

وأكد المهندس “ثلاب” أن الهدف من المهرجان هو فتح قنوات تسويقية للمشاركين لتسويق منتجاتهم في المنطقة والمناطق الأخرى، مثمناً الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وسمو نائبه للمزارعين واهتمام سموه الدائم بالمزارعين والنحالين وكذلك توجيهات ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه ودعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم بكافة أصنافها، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.