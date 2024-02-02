“بيئة جدة” تنظم فعالية “تطوعنا لأجلهم” تستهدف ذوي الإعاقة

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نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أمس، فعالية بعنوان “تطوعنا لأجلهم” وهي رحلة ترفيهية لمنطقة ” آسيا الصغرى” ضمن تقويم فعاليات جدة ، وبالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، استهدفت أكثر من 30 طفلاً من منسوبي مركز إرادة المتخصص ومركز مهارات التفوق للرعاية النهارية لذوي الإعاقة بمحافظة جدة.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة للشؤون الإدارية المهندس أحمد بن فواز الحربي، أهمية مثل تلك الرحلات التي ينظمها فريق التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة التي تهدف لزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن من فئة ذوي القدرات والهمم على تنمية مداركهم عن العالم المحيط بهم ، وتسعى لتعليمهم الاهتمام بالبيئة.

وبين أن الجولة شملت مشاهدة أنواع من الشتلات الزراعية ونباتات الزينة وتعرفوا على طرق زراعتها والحفاظ عليها واستمتعوا خلالها بالأجواء الطبيعية وفعالية توزيع الهدايا والشتلات على الزوار ، ومساعدتهم على تكوين صداقات ومنحهم الإحساس بالانتماء وتعليم الأطفال الأنشطة التي تساعدهم على القيام بدورهم في الأسرة والمجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين.

بدورهما عبر مدير مركز إرادة المتخصص للرعاية النهارية تركي بن عمار السلمي ومديرة مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية لذوي الإعاقة بمحافظة جدة الدكتورة سماح بنت محمد آل حمود الغامدي ، عن شكرهما وتقديرهما لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة لمشاركتهم الأبناء هذه الاحتفالية الجميلة, حيث تعبر هذه الرحلة عن رغبة صادقة وأكيدة من المسؤولين تجاه دمج هذه الفئة في المجتمع ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها مما يعزز ثقتهم في أنفسهم ويزيد من إحساسهم بالانتماء للمجتمع.