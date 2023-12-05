“بيئة حفر الباطن” تنفّذ جولات رقابية مكثفة على أسواق ومنافذ النفع العام

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نفَّذ مكتب وزارة البيئة والمياه و الزراعه بمحافظة حفرالباطن جولات تفتيشية مكثفة على محلات بيع الأسماك بسوق اللحوم والأسماك المركزي للتأكد من سلامة السلع المعروضة.

وأوضح مدير المكتب بالمحافظة زبن الشمري، أن المكتب يعمل على تمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بالمحافظة، ومن أهمها دعم مربي الماشية والمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية والجمعيات الزراعية المتخصصة في التسويق الزراعي وفق الضوابط، وكذلك العمل على خدمة المستفيدين من مستوردي الماشية ومنافذ البيع في أسواق الأنعام لتقليص سلاسل الإمداد الغذائي لكي تصل إلى المستهلك من المواطنين والمقيمين بشكل أسرع.

وبين أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات منها تدني مستوى النظافة، وسوء عملية نقل وتخزين الأسماك، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، إلى جانب مصادرة أسماك تالفة تقدر بـ 230 كيلو، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات وغرامات وزارة البيئة والمياه والزراعة على المخالفين, داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت في حال وجودها.