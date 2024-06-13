“بيئة عسير” تنفيذ الخطة التشغيلية لأسواق النفع العام والمسالخ

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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أنه يستقبل طلبات المسالخ بالحجز الإلكتروني المسبق لذبح الاضاحي خلال العيد الاضحى المبارك، أو التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة في المسالخ، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية الذبح داخل المسالخ النظامية، ونوه الفرع بالابتعاد عن الذبح العشوائي

كما بيّن المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد ال مجثل، أن العاملين بأسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة عسير يزيد عددهم عن 500 شخص من المختصين والأطباء البيطريين يقومون بخدمة المستفيدين والتأكد من تطبيق الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ التي تهدف إلى زيادة سرعة وكفاءة وجودة الخدمة المقدمة مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتنظيمية اللازمة وتطبيق لائحة الرفق بالحيوان. مشيراً إلى أن عدد أسواق النفع العام بالمنطقة 74 سوقاً متعددة الأغراض وعدد المسالخ النموذجية 25 مسلخاً، وعدد الجولات الرقابية على تلك المواقع وصلت إلى 10 آلاف جولة رقابية منذ بداية الموسم الميلادي الحالي.

وكان فرع الوزارة بمنطقة عسير قد بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة أسواق النفع العام والمسالخ خلال للموسم الحالي وعيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المسالخ وأسواق النفع العام بالمنطقة والقيام بعدة زيارات تفقدية للتأكد من اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية.