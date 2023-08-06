“بيئة مكة المكرمة” تضبط 20 مخالفة لنظام المياه ولوائحه التنفيذية

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ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الجولة الميدانية في الفترة الماضية, 20 منهلًا مخالفًا يمثل أشياب مياه آبار غير صالحة للشرب، وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث تم رفع المخالفات التي منها 8 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و 5 مخالفات بمحافظة جدة، و 5 مخالفات بمحافظة الطائف، ومخالفة بمحافظة أضم، ومخالفة بمحافظة العرضيات، وجرى تبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” لمتابعة تحصيلها.

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف, على مواصلة فرق التفتيش والرقابة تنفيذ حملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات، داعيًا جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.

يُشار إلى أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، خاصة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الانشطة، وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، ولمزيد من تفاصيل هذه الاشتراطات والمتطلبات يمكن زيارة الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf ، فيما أوضحت الوزارة أن المُهلة المُنتهية بتاريخ 1445/02/19هـ، تشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.