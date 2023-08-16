بيئة مكة تختتم دورة “تخطيط وتنفيذ وتقييم الفعاليات والأنشطة الإرشادية”

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اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان، دورة “تخطيط وتنفيذ وتقييم الفعاليات والأنشطة الإرشادية”، التي أقيمت على مدى ثلاث أيام.

وتناول برنامج الدورة التدريبية عدة موضوعات مثل: التخطيط وأسبابه وخصائصه، وفوائد التخطيط وأهدافه، والتنظيم والفرق بين التنظيم والتخطيط، بالإضافة إلى إدارة الحشود، وتقييم مدى نجاح الفعاليات، كما يأتي البرنامج لرفع مستوى الكوادر الوطنية في هذا المجال، ولتجويد أعمالهم في الفعاليات الإرشادية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن الفعاليات الإرشادية تحظى باهتمام كبير من المسؤولين والأكاديميين والمزارعين، حيث حققت على مدار المواسم الماضية نجاحاً ملموساً في لقاء جميع الأطراف من الجهات المتخصصة والفنية والشعبية والأكاديمية، وأسهمت في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لما توليه الوزارة من اهتمام فعّال في مجال تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين، لتزويدهم بأهم المعارف والمهارات والخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية التي تُقدم حسب الميّز النسبية لكل منطقة وفي عدة حقول مختلفة.