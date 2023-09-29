“بيئة مكة” تنظم محاضرة توعوية في اليوم العالمي للسعار

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نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، محاضرة توعوية في اليوم العالمي للسعار، بمشاركة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة “وقاء”، والشؤون الصحية بجدة، وبعض المنشآت البيطرية الخاصة.

وأوضح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على زيادة وعي وتثقيف مربي الحيوانات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

من جهته، أكد مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أهمية توعية المجتمع وتثقيفهم بخطورة الإصابة بداء الكلب وطرق الوقاية الصحيحة، وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري عملاً بمفهوم الصحة الواحدة.