“بيئة مكة” تنفذ حملة تشجير في وادي العرج بمحافظة أضم

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلًا بمكتبها بمحافظة اضم مبادرات للتشجير، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب بن علي المالكي؛ أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة.

وأضاف؛ أن في المرحلة الأولى تم زراعة شتلات بريه شملت “السمر والسلم” على امتداد وادي العرج بالمحافظة، وذلك للاستفادة من مصادر المياه الطبيعية، والذي ستمتد الى مراحل اخرى للوصول إلى الأعداد المستهدفة.