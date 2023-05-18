بيئة نجران تسلّم 33 نحالًا 408 ملكات نحل محلية

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سلّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران بمقره أمس، 33 نحالًا، 408 ملكات نحل محلية ملقحة، بحضور المدير العام للفرع المهندس مريح الشهراني، وذلك ضمن مشروع “حماية سلالة النحل المحلي”.

وتهدف المبادرة إلى نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية لمربي النحل ومنتجي العسل بالمنطقة، وكذلك تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على سلالة نحل العسل المحلية، وحمايتها من أخطار التلوث الوراثي.

وتأتي المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها الفرع لدعم النحّالين بالمنطقة.