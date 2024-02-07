“بيئة نجران” تطلق المرحلة الأولى من مشروع مدينتي الخضراء

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دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشؤون الصحية، وإدارة التعليم بالمنطقة، أمس، المرحلة الأولى من مشروع “مدينتي الخضراء”، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس مريح بن شارع الشهراني.

ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تشجير 20 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من المتطوعين والطلاب والكشافة، وذلك ضمن برنامج مدينة نجران الصحية، والبرنامج الوطني للتشجير؛ بهدف تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتشجير، ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.