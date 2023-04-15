بيان: الجيش السوداني يستخدم القوة الجوية ضد الدعم السريع وينفي سيطرتها على أي شيء

وأضاف: تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية، بما فيها القصر الجمهوري، والقيادة العامة، ومقر السيد رئيس مجلس السيادة، وسيخيّب مساعيهم الآثمة وتتكسر لأمام عزم وإرادة وجسارة أبناءكم في القوات المسلحة”.