بيان رسمي من “الاحتراف” بشأن انتقال تمبكتي للهلال

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رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على حديث منسوب لمدير الاحتراف بالشباب، والذي ذكر خلاله بانه تعرض للضغط خلال عملية انتقال لاعب فريقه حسان تمبكتي إلى الهلال.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بيانا عبر منصة “X”، أو تويتر سابق:” بالإشارة إلى التغريدة المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي X تحت الاسم ماجد بن عبدالله المرزوقي، وحيث تضمنت حديث عن استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان

تمبكتي، عليه توضح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بأنه في حال انتقال لاعب بين ناديين وعدم مطابقة النادي السابق لطلب الانتقال في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المحلي DTMS، يقوم النادي الجديد بمخاطبة النادي السابق للاعب لاستكمال إجراءات الانتقال والمطابقة عليه”.

وأضاف: ” حيث قام مدير الاحتراف في نادي الشباب ماجد المرزوقي بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يطلب توجيهه بما تراه اللجنة مناسبًا بشأن مطابقته على طلب الانتقال.

واستجابة لطلب مدير الاحتراف بنادي الشباب، قامت لجنة الاحتراف بتوجيهه واعطائه التعليمات المناسبة وفقًا لما نصت عليه لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وذلك استنادا على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (3) من لائحة الاحتراف بأن هي المرجع الرئيسي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية.

وحتى تاريخه لم يرد إلى لجنة الاحتراف ما يفيد بقيامه بمعالجة الطلب وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة ووفقًا لما ورد في لائحة الاحتراف.

وبشأن ما ورد في البند (ت) من الفقرة (2) من المادة (12) من لائحة الاحتراف، التي وردت في معرض الحديث عن التحقق من المستندات قبل رفعها) على النظام، وحيث أن المطابقة على طلبات الانتقال لا تتضمن قيام مدير الاحتراف في النادي المنتقل (منه) اللاعب برفع اتفاقية الانتقال، بل هي مسؤولية مدير الاحتراف في النادي المنتقل (إليه) اللاعب، وعليه يكون الاستشهاد بهذه المادة لا يستقيم نظامًا، ولا يعد سببًا نظاميًا مبني على اللائحة لعدم مطابقة مدير الاحتراف بنادي الشباب للطلب حتى تاريخه.

وعليه، ستقوم لجنة الانضباط والأخلاق بالتحقق عما ورد في التغريدة، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحتها.