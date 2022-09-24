بيان سعودي أمريكي بريطاني إماراتي يدين تعزيزات الحوثيين العسكرية باليمن

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أصدرت السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، بيانًا حول الوضع في اليمن وخرق ميليشيا الحوثي لاتفاق الهدنة.
وأدان البيان الرباعي التعزيزات العسكرية الحوثية وأعتبرها تقويضًا للهدنة في اليمن، بحسب الشرق.
وأكد البيان مواصلة الحوار برعاية أممية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليمن، داعيًا لتطبيق بنود اتفاق الهدنة في اليمن.
ومن ناحية أخرى، عبر المسؤولون الأمريكيون عن شكر واشنطن لجهود وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن أمريكيين اثنين ضمن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.