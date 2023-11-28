بيان سعودي أمريكي مشترك بشأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتعزيز الفرص التجارية والمهمات الاستكشافية

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صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.

ويركز البيان الذي أصدره الطرفان على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بالاضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية خاصة وأن المملكة تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية.

من جانبه؛ أكد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن البيان المشترك يترجم طموحات البلدين الصديقين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية لتمكين الانسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.

ويعد البيان المشترك بين الطرفين؛ استكمالا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات.