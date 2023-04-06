بيان سعودي إيراني.. المملكة وإيران تتفقان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الخميس) في بكين.

وعقد الجانبان اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين لبحث تنفيذ الاتفاق الذي تم بوساطة صينية على عدة أصعدة، ومن المتوقع صدور بيان سعودي إيراني مشترك عقب انتهاء المحادثات بين الجانبين.

وأجرى الوزير الإيراني حديثاً ودياً مع الأمير فيصل بن فرحان تحدث خلاله عن طول الرحلة من طهران إلى بكين، وتفاعل معه الأخير لافتا إلى أن الرحلة من الرياض إلى إيران تستغرق ساعتين فقط.

يذكر أن اللقاء بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني جاء لتفعيل الاتفاق الثلاثي “السعودي الصيني الإيراني” الذي أبرم الشهر الماضي، ووضع اللمسات على استئناف العلاقات وتبادل السفراء وإعادة فتح السفارات بين البلدين.