بيان عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن مواعيد الرحلات

أصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، بيانا بشأن الرحلات المقرر إقلاعها خلال الساعات المقبلة.

وجاء في البيان: “بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة على محافظة جدة اعتبارا من اليوم 11 ديسمبر 2022، ولمدة 3 أيام، وحرصا على سلامة المسافرين نرجو التأكد من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار”.

جدة الآن

على جانب آخر رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى وذلك تزامناً مع تحذير المركز الوطني للإرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة .

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزا إسعافيا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها , مضيفاً أن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله.