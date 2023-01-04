بيان من إدارة تعليم المجمعة بشأن الدراسة غدا

أصدرت إدارة تعليم المجمعة، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الدراسة، غدا الخميس.

وقالت إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الخميس 12 جمادى الآخر 1444هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمع”.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.