بيان من الاتحاد التركي بشأن مباراة السوبر في المملكة

المناطق_متابعات

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا رسميا يوضح خلاله موقفه من مباراة السوبر التركي 2023 والذي كان من المقرر إقامتها في الرياض قبل أيام بين فنربخشة وجالاتاسراي.

وجاء بيان الاتحاد التركي كالآتي:

باعتبارنا الاتحاد التركي لكرة القدم نتعقد أن السياسة لا ينبغي أبدا أن تتدخل في الرياضة، وانطلاقا من هذا نود توضيح بعض الأمور المهمة حول كأس السوبر التركي 2023 في الرياض.

تم إرسال اقتراح للعب مباراة السوبر التركي في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي وموسم الرياض، وتم توقيع على العقد بموافقة كلا الناديين، وجميع الإدعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة

ولم تكن قيمنا الوطنية ومبادئ أتاتورك مفتوحة للنقاش في أي مرحلة من مراحل العملية، والإدعاءات التي تقول عكس ذلك لا أساس لها من الصحة، وهي خبيثة واستفزازية تستهدف سلامة أمتنا.

وفقا لنظام فيفا الأساسي تخضع المنافسة لتعليمات الاتحاد الدولي بشأن تنظيم المباريات الدولية، وجميع المتطلبات والإجراءات التي يجب تطبيقها في المباريات الدولية تسري أيضا على هذه المباراة

باعتبارنا الاتحاد التركي لكرة القدم، نؤكد أننا لن نسمح أبدا استخدام الرياضة التي تعد أهم قوة موحدة لمجتمعنا لأغراض مختلفة، ونعرب عن أننا سنواصل العمل بإصرار لجعل كرة القدم التركية مشهورة بالنجاح.

وأعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض أسباب إلغاء مباراة السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة قبل عدة أيام.

ولم تقم المباراة في موعدها المحدد على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وبحسب التقارير فإن الأسباب سياسية.

وعرض نادي بيشكتاش التركي استضافة ملعبه للسوبر التركي لاحقا.

وجاء بيان موسم الرياض كالآتي:

“إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنربخشة وجالاتاسراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية.

كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

ولم يصل لاعبو بطل الدوري والكأس التركي إلى ملعب الأول بارك الذي كان منتظرا أن يستضيف اللقاء في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة من مساء الجمعة.

وقبل انطلاق المباراة بأقل من ساعة كشفت صحيفة “الرياضية” عدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسؤولين السعوديين والأتراك حول موقف إقامة اللقاء.