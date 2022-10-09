بيان من “الالتزام البيئي” بشأن الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري أن أعمال اللجنة المحلّية وفرق العمليات البحرية والساحلية والجوية وكافة الجهات الداعمة والمشاركة مازالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة

وأضاف المطيري أنه وبفضل من الله ثم بالجهود المبذولة من كافة الجهات تمكّنت فرق العمليات الميدانية من مكافحة الانسكاب وبشكل كبير حتى هذه اللحظة، والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي.

وأوضح أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى أن عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل ولم تتأثر بالحادث.

كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية، بأعلى مستويات الكفاءة، وأن الهيئة لم ترصد -ولله الحمد- حتى الآن أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة، وموضحًا أن بيانات إلحاقية ستوفر المزيد من التفاصيل.