“بيبان 23” يناقش أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة

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شف المدير الإقليمي للابتكار والتعليم والاستثمار في منظمة السياحة العالمية لويس نيكولاس باريوس، أن المنظمة جمعت ما يبلغ 214 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة، موضحًا أن هناك تحديات كثيرة تواجه المنظمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها التنافس الكبير الموجود في مجال السياحة، خاصة أن المنظمة تعمل على مساعدة ودعم الدول الأعضاء بما يسمح بالتنافس في هذا المجال.

وبين خلال مشاركته في كلمة ضمن فعاليات ملتقى بيبان 23، أن منظمة السياحة العالمية وضعت برنامج يسمى المستقبل الرقمي، يهدف إلى الوصول لمليونين من الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال 3 سنوات، من خلال 166 دولة عضو في المنظمة لتغطية خمس مناطق و22 بلدًا في ظل حجم السوق البالغ 6.8 ملايين .

وأوضح أن إدارة المعرفة في المنظمة تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات، والوصول إلى جميع المؤسسات لإيجاد منظومة منفتحة بمشاركة المؤسسات العامة والمستثمرين والشركات الناشئة لبحث أفضل الطرق للتناغم والانطلاق، منوهًا بوجود منظومة عالمية تحوي 173 مؤسسة و238 وكالة، متحدين للتوسع في المنظومة، وقبول أعضاء جدد لمزيد من الدعم والاستفادة.

ولفت المدير الإقليمي للابتكار والتعليم والاستثمار في منظمة السياحة العالمية النظر إلى أهمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، خاصة أن مساهمة القطاع في الناتج العالمي يبلغ نحو 6.1 %، موضحًا الضرر الذي حل في هذه الشركات نتيجة فيروس كورونا، بعدما كانت سابقًا 10.2 % قبل الأزمة.

وأشار إلى أن إجمالي الدخل الوطني في أي دولة يأتي من قطاع السياحة، مما يؤكد دعمه لمفاصل الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مسلطًا الضوء على الشركات الضخمة التي يتجاوز رأس مالها مليار دولار ونسبتها 1.2% فقط من الشركات الناشئة في قطاع السياحة.