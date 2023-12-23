بيب جوارديولا يؤكد أن النسخة العشرين من كأس العالم للأندية كانت رائعة ومميزة

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أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا أن النسخة العشرين من كأس العالم للأندية كانت رائعة ومميزة للغاية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب تتويج مانشستر سيتي بلقبه الأول في كأس العالم للأندية 2023 والذي أقيم في المملكة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر الجاري ، حيث بيّن جوارديولا أنه سعيد بهذا الفوز الكبير وتحقيق أولى ألقاب الفريق العالمية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح جوارديولا أن الحظ حالفنا في بداية المواجهة مع فريق فلومنينسي، كما حاولوا أن يسيطروا ويتناقلوا الكرة بشكل مميز، حيث لم يجد فريقه بعضهم في بداية المواجهة، وكانوا أقوياء، مشيراً إلى أنه يطمح في العودة للمحاولة لكتابة التاريخ مره أخرى في كأس العالم.

من جانبه أفاد لاعب مانشستر سيتي ألفاريز، الفائز بأفضل لاعب في نهائي كأس العالم للأندية، بأنه سعيد جدًا بما حصل عليه في مانشستر سيتي، كما أن الأحلام لا تتوقف لديهم ، وسعيد بكونه حصل على كأس العالم للمنتخبات، وكأس العالم للأندية، مضيفًا بأنه فاز بكل الألقاب وهو بعمر 23 سنة، وسيبقى على أرض الملعب لحصد الألقاب والبطولات.

كما صرح لوكالة الأنباء السعودية اللاعب فيل فودن قائلاً:” لعب كأس العالم للأندية لأول مرة والفوز به في المملكة العربية السعودية كانت تجربة رائعة جدًا، حيث الجميع كان كريمًا معنا والتنظيم كان جيدًا، بالبداية التأقلم كان صعبا بسبب الأجواء والرطوبة لكن تمكنا من التعود ورفع الكأس لذلك كانت تجربة جميلة”.

ومن جانبه قال اللاعب ناثان اكي : ” المباريات كانت صعبة ولكن التجربة بأكملها كانت رائعة حيث تم الترحيب بنا بشكل جميل واستطعنا الفوز بالبطولة، لذلك كانت تجربة جيدة في المملكة العربية السعودية” موضحا أن فوزهم بخمسة كؤوس يُعد أمرا رائعا، مفيدا أن عليهم استكمال جهودهم للفوز مرة أخرى بكأس العالم للأندية.