بيجولا تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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قررت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة عالميا أمس الأربعاء الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من أجل مواصلة التركيز على تعافيها من الإصابات.

وقالت اللاعبة الأمريكية (30 عاما) في وقت سابق هذا الشهر إنها غير متأكدة من مشاركتها في باريس بعد تعافيها من إصابة عطلت موسمها على الملاعب الرملية.

وشاركت بيجولا آخر مرة في كأس بيلي جين كينج الشهر الماضي. وغابت عن بطولات الشرق الأوسط في فبراير شباط الماضي بسبب مشكلة في الرقبة.

وقالت بيجولا عبر حسابها في تطبيق إنستجرام “لسوء الحظ، سأغيب عن رولان جاروس هذا العام. لقد عدت للتو للتدريبات بشكل طبيعي ولم أواجه أي مشاكل منذ أسابيع… إذا كان متاحا لي خمسة أو سبعة أيام أخرى لكنت هناك (باريس) بنسبة مئة بالمئة.

“لذلك سأعود بالتأكيد لخوض موسم الملاعب العشبية بالكامل وبقية الصيف وأكمل بقية العام”.

ولم تحدد بيجولا، التي بلغت الدور الثالث في رولان جاروس العام الماضي، طبيعة الإصابة الأخيرة. كما غابت عن بطولات روما وشتوتجارت ومدريد هذا الموسم.

وكانت بيجولا واحدة من أكثر اللاعبات ثباتا في المستوى خلال بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات الموسم الماضي، وفازت بلقب مونتريال خلال استعدادها لخوض بطولة أمريكا المفتوحة التي ودعتها من دور الستة عشر.

ويبدأ الدور الأول في رولان جاروس يوم الأحد المقبل.