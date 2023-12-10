“بيج بالون” تجربة جوية تجوب سماء منطقة وندر جاردن

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تتيح منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، تجارب لا تنسى للكبار والصغار، لا سيما التي تأخذ الزوار في رحلة استثنائية، فيجوب منطاد “بيج بالون” سماء وندر جاردن يوميًا، متيحًا لزواره مشهدًا يصور جمال العاصمة الرياض على ارتفاع 150م عن سطح الأرض.

وتأتي هذه التجربة على قائمة التجارب العائلية المشوقة، حيث تتسع لأكثر من 20 راكبًا، وتمتد متعتها إلى 10 دقائق في كل رحلة، ولا تقف دهشة ركاب “بيج بالون” عند مشاهدة وندر جاردن بالكامل، بل تصل إلى الحصول على منظر بانورامي لبوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد.

ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة بتقديم تجارب ممتعة وآمنة للجميع، حيث تحاط “بيج بالون” بأحدث وسائل الأمن والسلامة، إلى جانب توفر طيار متخصص بالمناطيد. ويمكن حجز تذاكر زيارة المنطقة عن طريق الرابط: https://webook.com/en/zones/wonder-garden

وتتميز وندر جاردن بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، حيث تحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و15 متجرًا، و26 مطعمًا، و60 عرضًا مسرحيًا متجولًا، إلى جانب احتوائها على مناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية المستوحاة من الزهور والألوان، وحديقة الفراشات وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية.