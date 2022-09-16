بيروت.. مقتحم بنك لبنان والخليج يحتجز 5 موظفين كرهائن

أفادت مصادر متطابقة، اليوم الجمعة، بأن مقتحم بنك لبنان والخليج في العاصمة بيروت يحتجز 5 موظفين كرهائن، فيما دعت الحكومة إلى جلسة طارئة بالبرلمان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن المفاوضات جارية مع المودع المسلح الذي اقتحم بنك “لبنان والخليج”.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان في بيان، إن حكومته والبلاد عامة تواجه أزمة صعبة جدًا.

ودعا ميقاتي إلى عقد جلسة داخل البرلمان اللبناني لإنقاذ البنوك.

وفي وقت سابق الجمعة، اقتحم مودعون 7 بنوك في عدة مدن، للمطالبة بصرف ودائعهم، فيما أغلقت كافة مصارف بيروت أبوابها خشية تعرضها لاقتحامات.

من جهتها، دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع طارئ على خلفية اقتحام المصارف في لبنان.

من جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان، إغلاق كافة البنوك لمدة 3 أيام بدءًا من الاثنين المقبل، إذ أن يومي السبت والأحد إجازة بالبلاد.

وقبل أيام تعرض مصرفان في لبنان للاقتحام من قبل مسلحين، دون خسائر بشرية.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأمريكي.

وجاءت القيود مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.