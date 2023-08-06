بيع صقرين في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور،الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض،مساء اليوم ،بيع صقرين بمبلغ 86 ألف ريال، وذلك بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور في العالم.

وقد بِيع الصقر الأول من نوع “فرخ حر” من مزرعة “البرغش فالكون” بمبلغ 35 ألف ريال،ومن المزرعة ذاتها عُرض الصقر الثاني والأخير “فرخ حر” وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 20 ألف ريال قبل أن يباع بمبلغ 51 ألف ريال.

ويقيم نادي الصقور السعودي نحو 12 ليلة مزاد لبيع نخبة سلالات الصقور،تبثُّها مباشرة القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي،فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يوميًّا حتى 25 أغسطس الجاري،بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقًا موثوقة وآمنة للصقَّارين ومنتجي الصقور،تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها،وداعمًا ثقافيًّا واقتصاديًّا،ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي.