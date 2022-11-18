بيع “نعل” ستيف جوبز مقابل 218 ألف دولار.. والمشتري مجهول

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شهد مزاد علني بيع نعل كان ستيف جوبز مؤسس شركة أبل يستخدمه، مقابل قيمة قياسية غير مسبوقة وصلت لـ 218 ألف دولار.

وبحسب ما ذكر موقع “إيه بي سي”، فإن النعل طرح للبيع عبر مزاد علني، بقيمة متوقعة تصل لـ 60 ألف دولار، والمفاجأة أن تكلفته وصلت لـ 218 ألف دولار، مع بيعه مع قطعة أصل NFT رقمي مطابقة له حتى يمكن استخدامها داخل عالم ميتافيرس.

والموقع ذكر أن مشتري النعل عبر هذا المزاد لم يتم الكشف عن اسمه، موضحا أن النعل نفسه الذي استخدمه ستيف جوبز خلال حقبة السبعينيات، في بدايات تأسيسه لشركة أبل.

وتولت مهمة بيع هذا النعل دار Julien’s Auctions للمزايدات في الولايات المتحدة، وضمن فعاليات هذا المزاد تم بيع نظارات مغني الروك الاسطوري “جون لينون” عضو فريق “بيتلز” البريطاني الشهير، بالإضافة لمجموعة أخرى من المقتنيات النادرة لعدد من الأشخاص البارزين في التاريخ.