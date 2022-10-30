بيع 3 صقور بـ 186 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

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بِيعَ، مساء اليوم، 3 صقور بمبلغ 186 ألف ريال في الليلة الـ 21 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يُنظَّم بنسخته الثالثة، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وانطلق المزاد بالصقر الأول “شاهين فرخ” طرح الليث للطواريح؛ عبدالله بن عقيل الزنبحي، ويوسف بن عقيل الزنبحي، وحسن بن ردة بن علي المزيني،وقد بِيْعَ بمبلغ 51 ألف ريال.

بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني “شاهين فرخ” طرح الدبدبة للطواريح؛ محمد بن عويجان السبيعي، وثامر بن مليح السبيعي، وعبدالله بن مليح السبيعي، وسعود بن حميد العصيمي، وخالد بن سلمان العنزي، وهليل بن حطاب العنزي، وبِيْعَ بمبلغ 70 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة مع الصقر الثالث “شاهين فرخ” طرح القلت للطاروحين؛ خالد بن علي اليحيى، وأحمد بن إبراهيم الخميس، وبِيْعَ بمبلغ 65 ألف ريال.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبثِّ المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.