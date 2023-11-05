بيع 4 صقور بـ 330 ألف ريال في الليلة الـ 24 لمزاد نادي الصقور السعودي

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أقيمت، مساء اليوم، الليلة الـ 24 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وشهدت الليلة بيع 4 صقور بمبلغ 330 ألف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين فرخ، طرح جنوب القنفذة (القوز)، للطاروحين خضر ومحمد الحليسي، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الدبدبة، للطاروحين حميد وعرنان العنزي وتم بيعه بمبلغ 68 ألف ريال.

ومن الدبدبة أيضاً عرض الصقر الثالث شاهين فرخ، وتشارك في طرحه 6 طواريح، وبيع بمبلغ 100 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع شاهين فرخ، طرح شرق عرعر، للطاروحين ممدوح ويزيد العنزي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال وبيع بمبلغ 92 ألف ريال.

يذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.