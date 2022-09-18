بيلوسي تصل أرمينيا بعد الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان

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وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا؛ للتوسط في سلام دائم بين السلطات الأرمينية وأذربيجان، وذلك بعد أيام من الاشتباكات الحدودية الدامية بين الجارين.

وأكدت بيلوسي أن زيارتها إشارة قوية لالتزام الولايات المتحدة الراسخ بأرمينيا آمنة ومزدهرة وديمقراطية ومنطقة قوقاز مستقرة وآمنة.

وقالت نانسي بيلوسي، في بيان، سننقل الدعم القوي والمستمر من الولايات المتحدة بصفتها رئيسة مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصديقًا قديمًا لأرمينيا، من أجل تسوية دائمة للنزاع في ناجورني قره باغ.

ومن جانبه أوضح رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان قبيل وصول بيلوسي، أن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام ستؤدي دورًا كبيرًا في ضمان أمننا.

يُشار إلى أن أعنف اشتباكات بين البلدين اندلعت منذ حرب عام 2020، وأودت بـ215 شخصًا قبل أن تنتهي الأعمال العدائية، الخميس الماضي، بوساطة دولية، ويأتي ذلك في وقت تنهمك فيه موسكو، أقرب حليف لأرمينيا، في حربها المستمرة منذ نحو سبعة أشهر في أوكرانيا.