بيليه يوجه رسالة قوية لمبابي بعد تحطيم رقمه القياسي بكأس العالم

لا يزال بيليه في أعين عالم كرة القدم كله، لأننا في موسم كأس العالم وأيضًا بسبب حالته الصحية الدقيقة، ومع ذلك، تشير التقارير الواردة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو إلى أنه قد تطور بشكل إيجابي في الأيام الأخيرة.

دعم متبادل من بيليه ومبابي

من أهم الشخصيات التي أرسلت التمنيات الطيبة للنجم البرازيلي كان كيليان مبابي أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية اليوم والذي بالمناسبة في قطر 2022 تمكن من حصد رقم قياسي يخص لاعب سانتوس السابق، كأفضل هداف في كأس العالم للاعب أقل من 24 سنة.

وأشاد بيليه بهذا العمل الفذ على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به وشكر مبابي على تمنياته الطيبة في مواجهة المرض وقال إنه سعيد برؤيته يحطم أرقامه القياسية: “شكرًا مبابي، يسعدني أن أراك تحطم رقمًا قياسيًا آخر من سجلاتي في هذه الكأس، يا صديقي!”.

التطورات الأخيرة لصحة بيليه

وعاد نجم كرة القدم للظهور مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله المستشفى لعدة أيام بعد إصابته بسرطان القولون وإصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

وذكرت الصحف البرازيلية يوم الجمعة الماضي أن بيليه كان يعاني من ورم خبيث لأن السرطان انتشر إلى رئتيه وكبده وأمعائه وأنه كان يتلقى علاجات ملطفة لأنه لم يعد يستجيب للعلاج، كما أنه قد تم الإبلاغ عن إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه، يستعد مبابي لمواجهة إنجلترا السبت المقبل بحثًا عن تذكرة دخول نصف نهائي مونديال 2022.