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بينها اثنتان في الرياض.. “المرور” يعلن إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة في المملكة

10 ديسمبر 2023 - 11:12 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلن المرور السعودي إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة بالمملكة موزعة على المناطق والمحافظات.

وأوضح المرور أن منطقة الرياض تشمل مدرستَيْن، فيما تشمل الخفجي وحاضرة الدمام والحناكية وجازان وجدة والقنفذة مدرسة واحدة بكل منها.

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وقال المرور في إنفوجراف نشره اليوم، إنه على الراغبين من الشركات والمؤسسات في التقديم على المشروع التواصل عبر الإيميل الخاص بإدارة المرور – إدارة الرخص المرورية؛ ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.

 

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10 ديسمبر 2023 - 11:12 صباحًا
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