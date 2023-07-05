بينها الاستعانة بألوان ساطعة.. 9 نصائح لتعزيز الذاكرة لدى الأطفال

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أوصى خبراء، باتباع عدد من النصائح المهمة لتطوير وتعزيز ذاكرة الأطفال والتي ترتبط بالقدرة على التذكر وفقًا لصحيفة “Times of India”.

وشدد الخبراء، على ضرورة جعل التعلم ممتعاً، عن طريق تشجيع اهتمام الطفل بالدراسة من خلال قراءة كتب حول مواضيع مختلفة وزيارة المكتبة، بالإضافة لصنع خرائط ذهنية بإنشاء خريطة للأفكار المختلفة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.

كما أكدوا على أهمية ممارسة الرياضة والتي يجب أن تكون جزءاً من جدول الطفل اليومي، وكلما طور الأطفال عادة ممارسة الرياضة اليومية في وقت مبكر، كان من الأفضل لهم تحسين ذاكرتهم، والتشجيع على القراءة.

وأضافوا، أن استخدام الأنماط قدر الإمكان يساعد الطفل على تحسين ذاكرته، بداية من تعلم الأبجدية وصولًا إلى تصنيف الأشياء، كما يجب أخذ فترات راحة ذهنية بعد التركيز على الدروس لمدة، كما يجب اتباع نظام تغذية متوازن يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

وحذروا من الإفراط في الأنشطة السلبية مثل مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو، والتي تؤدي إلى إعاقة الذاكرة والتنمية المعرفية، ويجب مراعاة استخدام الألوان الزاهية أثناء تعليم الأطفال أداة أخرى للتأكد من بقاء المعلومات في أذهانهم لفترة أطول من الوقت.