بينها الملح والعسل.. خبيرة أغذية تحذر من تناول الأطفال بعض الأطعمة

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حذرت خبيرة التغذية ريانون لامبرت، من تناول الأطفال بعض الأطعمة، في عمر صغير حتى لا يترتب عليه آثار صحية سيئة للغاية.

وأوضحت، أن الملح على رأس قائمة الأطعمة، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و3 سنوات، كما حذرت من الدهون المشبعة، لما لها من آثار صحية سلبية للغاية.

وأضافت وفقاً لصحيفة “الصن” البريطانية، أنه لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه يمكن أن يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا الخطرة، كما أنه مصدر للسكر والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

وأشارت إلى أنه لا ينبغي للأطفال دون سن الخامسة، تناول وجبات خفيفة من الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش المجفف، موضحة أنه يجب تجنب الجبن غير المبستر والتي يمكن أن تعرض الطفل لخطر حمل بكتيريا الليستيريا.

وشددت على ضرورة التنوع في النظام الغذائي للأطفال والحصول على ثلاث وجبات متوازنة في اليوم بالإضافة إلى وجبات خفيفة منتظمة، مثل الفاكهة أو الخضار مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.